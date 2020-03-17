Тысячи россиян не могут вернуться на родину из-за противовирусных мер в других странах

Российские туроператоры сверяют списки туристов, которые в данный момент находятся за границей, и советуют им в обязательном порядке держать связь с российскими посольствами. Сразу в нескольких странах – причем, не только в самоизолирующейся Европе – застряли несколько тысяч наших соотечественников.

МИД России создал координационный штаб для помощи россиянам, которые не могут вернуться домой из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19.

Филиппины, аэропорт острова Себу. Здесь застряли около 80 российских туристов. Ночью люди укладываются спать в терминале на полу.

"Уже находимся в аэропорту, два дня ночевали здесь, деньги заканчиваются", – рассказал один из соотечественников.

Власти дали им 72 часа, срок до введения полного карантина в стране, чтобы улететь. Но как это сделать, если даже столица республики, Манила, – не принимает, а рейсы в Москву есть только оттуда.

"С острова Боракай уже выгоняют людей из отелей просто потому, что вводится карантин", – рассказал российский турист Алексей Силенов.

Число зараженных коронавирусом на Филиппинах – 187 человек, и оно растет. 11 человек скончались. В столице введен комендантский час, закрыты все торговые центры, не работают магазины и в аэропортах. Возвращением российских граждан домой занимается посольство.

"Здесь закрыты все магазины, дьюти-фри, ничего не работает, – пожаловалась туристка Юлия Никушкина. – Наши билеты сгорели еще 15 числа, другие билеты мы не можем себе позволить купить, таких денег у нас нет".

Ситуация с распространением вируса толкает людей на самые странные поступки. В Испании влюбленная пара отправилась в горы пережидать пандемию. Женщине, а это гражданка России, внезапно стало плохо, и ее спутник, гражданин Перу, вызвал спасателей. Отшельников с гор спустили.

Ну а это уже, собственно, Перу, где, по данным наших дипломатов, оказались на данный момент заперты порядка 60 россиян. При этом только 20 из них в столице страны, откуда шанс улететь еще сохраняется. Остальные – в провинциях, откуда, по-видимому, уже не выбраться. Из-за введенного режима ЧС ограничено даже внутренне сообщение, так что семья Кузнецовых в компании четырех американцев и двух французов готовится коротать ближайшие две недели карантина в хостеле города Куско, где улицы опустели.

"Выходить на улицу разрешено, но только в магазин или аптеку, – говорят россияне. – Мы поселились в небольшом хостеле на две недели, теперь это наш дом. С нами живет еще пара из Франции и четыре американца, они получили такие же рекомендации, как и мы".

Больше всего наших туристов не могут вернуться из стран Евросоюза. В Чехии гражданам запретили уезжать из страны, а иностранцам – въезжать. Внутренние пассажирские перевозки ограничены, поэтому из Карловых Вар россияне не могут добраться даже до Праги. В какой-то момент массово стали закрываться на карантин все отели.

Пражский аэропорт Вацлава Гавела непривычно пуст, россияне вылетают на родину спецрейсами "Аэрофлота". Пражский гид Александра Петрякова провожает последних клиентов со слезами. Для ее бизнеса это серьезный удар.

"Мне непривычно стоять в таком пустом аэропорту, – призналась она. – В скором времени я увижу вас здесь и буду встречать со своей привычной табличкой".

В Словении католический священник Мартин Голоб теперь проводит богослужения онлайн. Отсюда долго не могли улететь более 180 россиян. Николай приехал в Любляну из Венеции, рассчитывая отсюда отправиться в Новосибирск, но все рейсы отменили.

"Позвонил в посольство России, где мне сказали, что собираются организовать чартерные перевозки пассажиров, которые остались в Словении, до Москвы", – сказал турист.

Несколько часов назад россияне все-таки улетели в Москву. Словения еще 13 марта закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Италией, где ранее застрял автобус с украинскими туристами, а вчера – сотни дальнобойщиков, в том числе из России, оказались в ловушке. И в Италию нельзя, и Словения не пускает.

"Вышли с итальянской стороны, сейчас находимся на словенской территории, надеюсь, что сегодня мы уедем", – рассказал водитель Николай Боровиков.

К решению проблемы подключилось консульство. В итоге автомобили партиями стали пускать через кордон.

Более тысячи пассажиров российского лоукостера "Победа" сейчас в Черногории: власти страны не дают разрешение на вылет.

Россияне массово аннулируют туры, операторы обязаны возвращать деньги в срок до 10 дней, бизнес несет убытки. Туристическая сфера России замерла – продажи на все направления остановлены. Никто не знает, как коронавирусная блокада скажется на индустрии в целом. Мелкие туроператоры могут разориться, крупные, скорее всего, останутся на плаву. Между тем, онлайн-сервисы по продаже авиабилетов уже отмечают рост продаж, порядка 10 процентов, на внутренние рейсы. То есть россияне отправляются путешествовать по стране.