В "Другой России" подтвердили сообщение о смерти Эдуарда Лимонова

Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в Москве на 78-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердили в незарегистрированной партии "Другая Россия", которую возглавлял Лимонов. О подробностях представители партии пообещали сообщить 18 марта.

Тем временем глава петербуржского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев рассказал "Интерфаксу", что Лимонов умер в московской больнице. По некоторым данным, у политика были осложнения после операции.

Ранее о смерти политика сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. По его словам, Лимонов до последнего оставался в здравом уме.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. В 1974 году эмигрировал из СССР в США и был лишен советского гражданства. В 1987 году получил гражданство Франции. Ранее, в 1980 году, во Франции вышла его книга "Это я, Эдичка", которая принесла писателю успех.

В начале 1990-х Лимонов восстановил гражданство и вернулся на родину. Работал журналистом во время войны на Балканах. Пытался объединить оппозицию и баллотироваться на выборах президента в 2012 году.