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Коронавирус 21 минута назад

17 марта 202021:26 Алексей Головко

Самоизоляция и социальная дистанция: россияне учатся бороться с коронавирусом

Самоизоляция и социальная дистанция: россияне учатся бороться с коронавирусом

Московский кинофестиваль переносится из-за угрозы распространения коронавируса. Счетная палата переводит часть проверок в дистанционный режим. Общежития МГУ и МГИМО должны опустеть до конца недели. В театральном сезоне объявлен антракт.

Танец Эсмеральды не увидеть, а услышать могут теперь только соседи снизу ведущей балерины театра Станиславского. Спектаклей больше нет и труппу распустили по домам.

"Начинается у меня всё со шпагатов, нужно обязательно растянуться", — говорит Анастасия Лименько, ведущая балерина театра имени Станиславского.

Фуэтэ в московской квартире не покрутишь, но каждый день вставать на пуанты — теперь для Анастасии её удаленная работа.

"Мотивацию не приходится искать, сам хочешь сохранить свою форму, которая возможна, просто берешь и делаешь", — поясняет актриса.

Москва учится жить в новой реальности. Закрыты парки развлечений и театры. Пустует зоопарк. Тысячи детей сидят дома — их родители выбрали дистанционное обучение. Домашнее задание школы присылают через Интернет.

"Настя скучает по школе, а Игнат, наоборот, считает, что это здорово", — рассказала их мама.

Там, где это возможно, работников отправляют на удаленку. Но в офисе на дому работа кипит круглые сутки. Пока Мирослава и Лида танцуют и смотрят телевизор их мама оформляет страховые выплаты.

"Долго могут играть самостоятельно, под моим чутким контролем", — пояснила Вера Лапотовская.

Больше 50 не собираться — теперь это закон для всех столичных заведений. В кинотеатрах уже перепрограммировали кассовые аппараты.

В ресторанах меняют планировки залов.

"Мы подальше поставили все столы сразу же, как это было, везде дезинфицируем все и по 50 человек тоже соблюдается", — пояснила Гаянэ Бреиова, ресторатор.

Вовсе не ходить в рестораны — тоже выход. Доставка работает, как и прежде. Но клиент и курьер лично больше не общаются.

"Не могли бы вы выйти, забрать свой заказ? — А он где? — Возле вашей двери на сумочке", — из беседы с курьером.

Магазинных очередей тоже следует избегать. Тем более — говорят ритейлеры — ажиотаж ничем не оправдан. Это всего один склад известной торговой сети. Своего рода продуктовый Центробанк. Полки забиты до отказа. И каждый день пополняются.

"На сегодняшний день мы поддерживаем тридцатидневный постоянный товарный запас, что позволяет балансировать изменение спроса", — говорит Эмиль Багиров, исполнительный директор торговой сети.

"98% по отдельным категориям производится в РФ. Мы справились с этим, производственная безопасность как задача — реализована", — уточнил Сергей Бирюков, председатель президиума ассоциации компании розничной торговли.

Мировой опыт показывает — разумное потребление и максимальный переход в онлайн для победы над вирусом не менее важны чем мытье рук.

На какое-то время весь огромный мир для каждого из нас по возможности должен сжаться до размеров домашнего компьютера. Здесь теперь и развлечения, и учеба, и работа, и виртуальные путешествия, и покупки. Пока не изобретена вакцина, единственные действенные способы уберечься от вируса — самоизоляция и социальная дистанция.

К жизни за стеклом придется привыкнуть. Хорошо, что человечество уже изобрело Интернет.

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