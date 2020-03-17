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17 марта 202020:30

США ищут новый формат отношений с Китаем

Global Look Press

Многие конкурирующие предложения по новой большой стратегии Америки не только включают Китай, но и начинаются с буквы "к", как, например, "конкурентное сосуществование". А что еще начинается с буквы "к"? Капитуляция и концессия.

Чего нам не хватает, так это простого и лаконичного слова, которое бы точно отражало суть большой стратегии Америки в XXI веке. И это слово начинается с буквы "о" — “охват”, пишет в The National Interest эксперт по вопросам безопасности RANE Вилсон Ворндик.

Охват (envelopment) — способ утверждения центрального места США в мировом порядке, а также распространение основных принципов и ценностей Америки среди ее партнеров, союзников и единомышленников.

Восемь американских президентов, используя различные модели "ответственного партнерства" и взаимодействия с Китаем, пытались добиться того, чтобы Поднебесная стала более либеральной, демократической и разделяла долгосрочные американские цели. Все это время КНР придерживалась стратегии Дэн Сяопина (“притаится и выжидать”) для накопления экономического, дипломатического и военного влияния и мощи.

Сам факт, что сегодня американские аналитики и политологи активно обсуждают и выдвигают новые модели большой стратегии, указывает на то, что прошлой и настоящей американской политике не удалось снизить озабоченность по поводу стремительно растущей мощи Китая. “Конкуренция великих держав” — возможный вариант для большой стратегии. Однако он излишне сфокусирована на КНР и игнорирует другие глобальные вызовы, такие как Иран, Россия и Северная Корея. Вместе с тем, совершенно очевидно, что Китай должен занимать ключевое место в будущей стратегии.

Большая стратегия “охвата” основана на определении слова “envelop” в словаре Merriam-Webster: “полностью или частично охватывать или обволакивать”. Обволакивание и проникновение — стратегическое действие, включающее три основных принципа.

Во-первых, приоритет фундаментальных ценностей, среди которых свобода выражения мнений и свобода выбора; расширение прав собственности; верховенство закона; рыночный экономический подход; более подотчетное и прозрачное управление государством, основанное на демократических принципах.

Однако в последние годы эти ценности стали часто размываться, главным образом из-за массового распространения богатства, ресурсов и технических ноу–хау. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что охват не означает слепое дублирование американского режима. В Восточной Азии рядом с Китаем много стран (от Сингапура до Южной Кореи и Японии), в которых приняты американские ценности, но в различной степени и с учетом национальных особенностей.

Во-вторых, охват — это общесоциальный подход, который тянет за собой все рычаги национальной власти и влияния. Следует учитывать социальные, культурные, правовые и политические элементы. Эта стратегия использует весь спектр национальной мощи и влияния. Она может быть использована как в жесткой, так и мягкой силе для конкуренции с Китаем, а также решении проблем, связанных с Ираном, Северной Кореей и борьбе с международным терроризмом.

Наконец, “охват” может быть использован и распространен американскими союзниками, партнерами и другими странами-единомышленниками. Как это было сделано поколение назад в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии с разной степенью успеха.

Учитывая все эти принципы, охват можно представить в виде стратегической амебы, способной динамично двигаться. В какой-то момент она сжимается, а затем расширяется, причем уже в другом месте. Это универсальная стратегия, которая способна увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ситуации.

Эта стратегия способна “сдерживать” противника, а также включать некоторые элементы принципа “конкурентного сосуществования", что чрезвычайно важно во взаимоотношениях с Китаем, который все больше угрожает американским интересам в разных точках планеты.





 

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