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Поправки в Конституцию 59 минут назад

17 марта 202020:44

Указ Путина: голосование по Конституции пройдет 22 апреля

Указ Путина: голосование по Конституции пройдет 22 апреля

Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля. Об этом президент сообщил во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, передает телеканал "Россия 1". Однако сроки могут быть перенесены на более поздний срок, отметил глава государства в ходе разговора с главой ЦИК. 

"Мы будем проводить голосование только в том случае, если ситуация позволит проводить подобные мероприятия", — сказал Путин. Президент подчеркнул, что "нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь".

"Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Именно такой вопрос вынесен на голосование.

Накануне Конституционный суд России признал, что закон о поправке к Конституции и по содержанию, и по процедуре принятия соответствует Основному закону. 

 

Закон закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента и вводит ограничения для высших должностных лиц.

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