На Кубани волонтеры будут помогать пожилым в период распространения COVID-19

На Кубани волонтеры будут помогать пожилым в период эпидемии COVID-19. Как сообщает ГТРК "Кубань", штабы помощи созданы по инициативе Общероссийского народного фронта в 12 регионах страны.

Добровольцы будут оказывать помощь в выполнении самых разных просьб тем, кому не стоит сейчас, в период распространения инфекции, выходить из дома. Заявки на покупку продуктов, лекарств, кормов для домашних животных, а также на выполнение мелких дел по хозяйству ждут от пожилых людей по телефону горячей линии 8(800)200-34-11. Кроме того, на сайте ОНФ появилась специальная кнопка, через которую тоже можно оставить сообщение.

Помощниками у пожилых жителей Кубани станут представители всероссийского движения "Волонтеры-медики". Об этом сообщили в региональном отделении организации. Для соблюдения мер безопасности добровольцы по возможности не станут заходить в дома. Кроме того, они будут в медицинских масках и перчатках.



По последней информации в регионе зафиксирован один заболевший коронавирусной инфекцией. В крае соблюдаются все меры, чтобы избежать распространения заболевания. Именно пожилые люди находятся в группе риска по COVID-19.