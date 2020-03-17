На создание фондохранилища для художественного музея в Туле выделят полмиллиарда рублей. Заявка на строительство сегодня была одобрена на градостроительном совете, сообщает ГТРК "Тула". Теперь дело за Минфином, ответ ведомство даст в апреле.

Как известно, о планах по строительству грандиозного объекта губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал президенту Владимиру Путину. Глава государства одобрил предложение.

По словам Романа Гаврилина, гендиректор объединения "Историко-краеведческий и художественный музей", в залах, закрытых для посетителей, сейчас хранятся более 25 тысяч экспонатов. Если фондохранилище будет построено, в его помещениях можно будет комфортно расположить эти музейные предметы. Тем самым, увеличится площадь открытых для посещения залов.

Вопросы финансирования и сроков прокомментировала председатель правительства Тульской области Валерия Шерина. В данный момент ведутся переговоры с федеральным Минкультом, рассказала она. В течение двух месяцев деньги должны выделить, тогда уже в этом году можно начать строительные работы.