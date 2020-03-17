Черногорские заложники: Подгорица хочет поменять российских туристов на своих граждан

Более сотни российских туристов остались буквально на улице в Черногории. Эта средиземноморская страна из-за пандемии коронавируса COVID-19 остановила международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Подгорица не дает разрешения Аэрофлоту на чартерные рейсы для вывоза из страны россиян.

Представитель Аэрофлота Михаил Демин заявил, что компания обеспокоена сложившейся ситуацией. Аэрофлот обратился за содействием в скорейшем получении разрешений на полеты в Росавиацию и МИД России, сообщает "Интерфакс".

Пять авиарейсов для вывоза около тысячи россиян из Тивата в Москву с 17 по 21 марта 2020 года планировала авиакомпания "Победа". Но и ей не удается получить разрешений от Подгорицы. Черногорское правительство требует от "Победы" вывезти в Тиват из Москвы 50 граждан Черногории без билетов.

Таким образом российские туристы фактически стали черногорскими заложниками. Подгорица готова выпустить из страны россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы российскими самолетами.

Черногория пока остается одной единственной страной в Европе, где нет ни одного случая заражения коронавирусом. В настоящее время COVID-19 выявлен более чем в 145 странах мира. 182 тысячи человек инфицированы коронавирусом, 7415 человек скончались от осложнений заболевания. При этом в мире уже выздоровели более 79 тысяч 600 человек.

А России 17 марта 2020 года выявлены 114 случаев заболеваний. Пятеро пациентов уже излечились от коронавируса