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17 марта 202022:47

Спрос на нефть упадет на 10 млн баррелей в сутки

Global Look Press

Основные экономики все быстрее погружаются в изоляцию, при этом, спрос на нефть продолжает падать. В понедельник WTI упала до $29 за баррель.

«Карантин, введенный во Франции, Испании и других странах на выходных, привел к прогнозам снижения спроса сегодня утром», — заявил Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy.

 

Еще неделю назад США практически не предпринимали никаких мер. Всего за несколько дней были отменены занятия во многих школах, запрещены массовые мероприятия. Далее будут закрыты рестораны. И довольно скоро почти вся страна будет заблокирована.

За выходные ФРС снизила ставки почти до нуля, задействовав все средства, чтобы предотвратить экономический спад и финансовый кризис. Также ЦБ заявил, что купит трежерис на сумму «не менее $500 млрд» и ипотечные ценные бумаги на сумму «не менее $200 млрд».

Пока непонятно, достаточно ли этого. Конгресс будет вынужден принять закон о проведении бэйл-аута в ближайшие дни и недели.

 

Бесполезные кредиты мало что дадут для удовлетворения спроса, когда десятки миллионов людей будут заблокированы. В апреле и мае авиакомпании планируют сократить рейсы на 75%. Пьер Андуран, управляющий хедж-фондом Andurand Capital Management, заявил, что спрос на нефть может упасть на 10 млн баррелей в день в течение определенного периода времени, абсолютно беспрецедентный момент за всю историю. Нефтяной гигант Trafigura согласился с этой оценкой снижения спроса и сказал, что спрос может падать и дальше.

Некоторые аналитики считают, что цены на нефть, вероятно, продолжат падение. «Потенциальная потеря спроса в марте-апреле может оказаться беспрецедентной, именно тогда, когда производители ОПЕК+ настроены на новые поставки на рынок», — сказал Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy. «В ближайшие месяцы цена на нефть может упасть до кратковременных предельных затрат производства, чтобы стимулировать принудительные остановки производства во всем мире».

 

Согласно данным Rystad, только у 16 сланцевых компаний средняя стоимость новых скважин составляет менее $35 за баррель, как указывает Reuters. И это не учитывая обслуживание долга, дивиденды и другие корпоративные расходы. Здесь учитываются только подготовка и бурение новой скважины. Само собой разумеется, что если бы американские сланцевые компании должны были действовать при цене на нефть $50, бурение при цене ниже $30 не имело бы смысла ни для кого.

Аналитики Goldman Sachs повторили вывод о том, что нефть может падать и дальше, что приведет к немедленной остановке бурения. По словам Goldman Sachs, общий объем капвложений в сланцевой промышленности США может упасть на 30%, добыча нефти в США может снизиться на 1 млн баррелей в день в период между вторым кварталом 2020 года и третьим кварталом 2021 года.

Можно считать, что это недооценивание воздействия. IHS Markit заявляет, что в ближайшие 18 месяцев поставки сланцевой нефти США могут быть снижены на 2 млн-4 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе президент Трамп попытался спасти цены на нефть, объявив, что министерство энергетики скупит нефть для Стратегического нефтяного резерва и «заполнит его до самого верха».

 

В пятницу цены на нефть выросли, но резко упали в понедельник, что практически стерло резкий скачок цен после объявления. По большому счету, закупки нефти для SPR меркнут по сравнению с дырой на рынке. «Пиковые темпы пополнения SPR на 0,5 млн баррелей в сутки по-прежнему не позволяют достичь нынешнего профицита в 6 млн баррелей в сутки», — сказал Goldman Sachs.

Также не ясно, будет ли одобрен план по SPR в Конгрессе США. Этот план в любом случае второстепенен по сравнению с более широкими проблемами, стоящими перед отраслью.

«Для отрасли нет хороших ответов, если речь идет о цене $30 за баррель», — написал в своем отчете Стивен Ричардсон, аналитик Evercore ISI.

 

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