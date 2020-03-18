Изоляция по-украински: тысячи заробитчан не могут вернуться из Евросоюза домой

Злоумышленники представились сотрудникам СБУ и похитили 100 тысяч медицинских масок у предпринимателей, которые скупили эти самые маски по аптекам и собирались спекулировать. Сюжет почти анекдотичный. Но таковы сегодняшние новости из Киева, где даже коронавирус, судя по всему, способствует росту преступности.

Одновременно наблюдаются серьезные проблемы с государственной помощью населению, что признал даже Владимир Зеленский. Он открыто обратился за помощью к олигархам, поскольку официальные власти, по его словам, не могут самостоятельно приобрести даже необходимое количество тестов на инфекцию.

А рядовым соотечественникам президент Незалежной дал весьма специфический совет на время коронавирусной эпидемии — предложил использовать самоизоляцию для продолжения своего рода.

Звучит неплохо. Однако Зеленскому ли не знать, что корень демографических проблем Украины — прежде всего, в массовом отъезде населения за границу? А теперь — еще и в серьезных проблемах с возвращением. У тех заробитчан, которые в кои-то веки добровольно устремились на родину. Как сообщается, застряли огромной толпой на польской границе.

Это граница Польши и Украины. Из восьми пунктов пропуска работают три. Сегодня Незалежная закрыла проезд для автобусов. Попасть в страну можно только на личном транспорте. Заробитчане (то есть трудовые мигранты) стали заложниками из-за транспортных ограничений. Пешеходные пункты перекрыли еще раньше. Добраться домой самостоятельно невозможно. Люди вынуждены искать попутки и платить немалые деньги за то, чтобы проехать буквально 300 метров от польской до украинской границы.

300 злотых — это примерно 5,5 тысячи рублей. В пересчете на метры до границы — золотая поездка. Но на то, чтобы покинуть Европу и вернуться на Украину, людям дали несколько дней. В итоге — огромные очереди на границе, в которых украинцы стояли по полдня. Пока еще ходили автобусы — набивались до отказа, ехали стоя.

"Людей очень много, взяли еще четырех. Кто-то боится, кто-то берет. Но большая часть берет — все хотят домой. 13 часов мы стояли. Помимо машин, стоит много людей. Люди просят, чтобы их отвезли. Никакой информации у них. Они приехали до границы и просятся в машины", — рассказывают очевидцы ситуации.

В Европе по безвизу работает чуть ли не четверть взрослых украинцев. В Польше, по разным подсчетам, — до двух миллионов заробитчан. Меньше — в Италии и Германии. Но проблем с возвращением на родину именно у них возникло едва ли не больше. Международный аэропорт Борисполь практически прекратил авиасообщение. На табло перелетов — несколько рейсов.

"Те, кого лишили заработка, кого выбросили на улицу, вынуждены возвращаться на родину. Но как — мы знаем. Украинская авиакомпания МАУ подняла цены на перелет в 10 раз, потому что 17 марта закрывается авиасообщение. "Давайте, заработаем по-полной на наших гражданах", — комментирует ситуацию журналист, публицист, блогер Александр Мединский.

Рабочие места, особенно в сфере услуг, закрываются. В первую очередь рвут контракты с трудовыми мигрантами. Или просто выгоняют — ведь многие работали незаконно. Украинцы и хотели бы вернуться на родину, но уже не могут. С сегодняшнего дня на месяц закрыт не только въезд в Евросоюз. Границы внутри стран тоже на замке — такого еще не было за всю историю ЕС.

"Мы стоим возле немецко-польской границы, чтобы попасть на территорию Польши, чтобы потом поехать на Украину. Но нас не пускают поляки. Уже вторые сутки стоим. У нас здесь и дети, и старики", — рассказывает украинский блогер, оказавшийся на границе.

Ранее — всего за сутки — на Украину вернулись 50 тысяч граждан. При этом 3,5 тысячи пересекли за день ту самую польско-украинскую границу. А вот заробитчане, застрявшие внутри границ Евросоюза, не понимают, что делать. По данным МИД, почти две тысячи украинцев заполнили на сайтах посольств специальную форму, указав, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

Посольство в Чехии рассылает украинцам анонсы. Обещают поездом доставить хотя бы до Польши, а оттуда — на Украину. При этом точной даты нет.

"Через территорию Польши граждане из других стран, из той же Германии, не могут попасть на Украину, поскольку Польша тоже закрыла свои границы внутри Европейского союза. Там есть проблема. Многие украинцы находятся на западных границах Польши, ожидая возможности для транзита", — отмечает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортников.

Таких случаев, по прогнозам, будет все больше. Европа только-только ушла на повсеместный карантин, и работы лишатся еще многие тысячи заробитчан.