Как защититься от вируса: простые рецепты

Звезды Голливуда и мирового спорта дают советы о том, как правильно мыть руки. Социальные сети знаменитостей в последние дни стали площадкой для прописных истин о личной гигиене. Чистота рук стала главной мерой по профилактике коронавируса. И даже залогом выживания.

Простой ритуал превратился в глобальный челлендж с подачи руководства ВОЗ. Как мыть руки, глава организации показал лично. Его инструкция, кстати, состоит из 11 пунктов. У флешмоба за два дня набралось полмиллиарда упоминаний только в Tik-Tok, а еще — богатая коллекция участников, от главы ФИФА до солистки Pussycat Dolls.

There are several measures you can take to protect yourself from #COVID19. One of the most important ones is regular & safe hand hygiene. Here are the steps recommended by @WHO 👇

Show the 🌍 where and how you wash your hands. Join the WHO #SafeHands challenge! pic.twitter.com/5ElZyiyZun