Чтобы по-настоящему оценить масштаб Эдуарда Лимонова, надо подождать полвека

Не стало Эдуарда Лимонова. Писатель, публицист и политический деятель умер на 78 году жизни в больнице в Москве.

"Смерть человека — это операция по зарядке чьих то аккумуляторов". Одна из провокационных фраз в книге Illuminationes. Она вышла в 2012. Эдуард Лимонов, вероятно, уже в то время думал, как покинет этот мир. У него вообще – много о том, как продлить молодость, как быть в форме. Один из последних лимоновских перлов – критика писателя с толстыми ляжками. Не может хороший писатель быть в плохой физической форме. Для Эдуарда Вениаминовича это важно — он сам даже в тюремной камере отжимался на кулаках, его любили самые красивые и невероятные девушки страны. Один брак с эпатажной Наталией Медведевой чего стоит. И опять – не может быть у великого писателя жена-курица.

Его проза автобиографична, он пишет о себе и о своем окружении, он рассказывает о том, что было с ним или – что важно — могло бы быть. Он в центре Вселенной – сверхчеловек. "Масштаб восточного философа" — это он о своем герое и о себе. Про него говорили, что в парижской комнатке у него на стене висел фрак, якобы на случай Нобелевской премии. Хотел ли он ее получить? Вряд ли. Это слишком мелко для человека, который знает, что войдет в историю. На века.

Он не боялся и прямо говорил, что думал. Никакой политкорректности или желания не обидеть. Именно поэтому он не был ни в каких литературных группах, как волк-одиночка.

Он стремился мифологизировать и героизировать свою жизнь. Довольно трудно отделить литературу от личности и поступков писателя — в жизни Лимонова было все, что нужно для биографии мощного литератора. Никто из ныне пишущих и издающихся авторов не может с ним сравниться. Он вырос в бараках на окраине Харькова. Он кем только ни работал. Он эмигрировал и вернулся, он сидел в тюрьме и воевал за Сербию.

Интересно, что начал он с хороших стихов, но бросил. Сам решил, что его поэзия хуже, чем у Бродского, а он, Лимонов, должен быть первым. В одной статье назвал Бродского бухгалтером, был беспощаден к коллегам по цеху. Кто то считает — перфекционизм, нетерпимость, возвеличивание себя и своего героя идут от комплексов. Так же, как ненависть к буржуазному, издевательство над гламурным.

Но так ли это важно, от чего? Главное — что это большая невероятно талантливая литература. Роман "Это я, Эдичка" вышел в Америке в 1976 году. Читали его и в СССР, тайно, конечно. Это было подобно шоку — так откровенно, честно, безжалостно к себе. Просто и очень ярко.

Его самого бесило, когда в первой его выдающейся книге "Это я, Эдичка" читателю запоминался только эпизод секса с афроамериканцем. Вопросы, было это или не было с самим Лимоновым, говорят о вульгарности восприятия крупной литературы. Критики его сравнивали с героями русской прозы — Раскольниковым и Рахметовым. Потому что Лимонов — воплощенный протест, нежелание сгибаться и приспосабливаться. Сравнивали его с литераторами Горьким, Есениным, Достоевским. Чтобы по-настоящему оценить масштаб Эдуарда Лимонова, нужно подождать полвека.