Коронавирус вносит коррективы в проведение американских праймериз

Коронавирус для авиакомпаний хуже, чем теракты 2001 года. Об этом заявили в американском Минфине, пояснив, что отрасль сейчас практически остановилась. Однако пандемия не помешала проводить праймериз в США сразу в трех штатах.

В американских городах закрыты рестораны, бары, фитнес-центры — но только не избирательные участки. В разгар эпидемии коронавируса COVID-19 прийти и проголосовать сегодня можно в Аризоне, Иллинойс, Флориде. Члены избиркомов — те, которые не побоялись выйти на работу? — не выпускают из рук дезинфекторы. Протирают стены, кабинки, урны.

"Мы призываем избирателей приносить свои ручки, — рассказывает Венди Линк, наблюдатель за выборами округа Палм-Бич, Флорида. — Можно также принести с собой салфетки и протереть поверхность перед тем, как положить на нее бюллетень. Они могут также принести свое дезинфицирующее средство для рук и, конечно, могут помыть руки после того как проголосуют. И мы сами протираем все поверхности каждый час и даже чаще".

В Штатах сегодня около 4,5 тысяч заболевших. Минздрав предупредил: группами больше 50 человек не собираться. Поэтому на участки голосующих запускают партиями. Необходимость исполнить гражданский долг сильнее страха заразиться. Но с Флоридой поспорят Огайо, Джорджия, Луизиана — штаты, которые из-за вируса внутрипартийное голосование все-таки отложили до лучших дней.

Губернатор Огайо Майк Деуайн даже в суд ходил, чтобы все было по закону — но суд участки закрывать отказался, и губернатор выпустил свое распоряжение. "Мы не должны заставлять людей делать этот выбор, выбор между своим здоровьем, конституционными правами и обязанностями американских граждан, — отметил он. — Ясно, что голосование с личным посещением участков не соответствует и не может соответствовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний".

Кандидаты от демократов уже вынуждены подстраиваться под эпидемию: пожилые политики Байден и Сандерс не могут сейчас собирать сторонников. Их волонтеры сидят по домам, а должны агитировать. В разгар гонки демократам невыгодно быть в тени, когда республиканец Трамп не сходит с экранов. Эпидемия выбила его главный козырь — растущую экономику, сейчас он в новом образе — борца с заразой номер один.

Борьбу с эпидемией кандидаты сделали лейтмотивом кампании. Байден критикует Трампа за нерасторопность, Сандерс все громче говорит о бесплатной медицине. К слову, повлиять вирус может и на явку. Он опасен для пожилых, а это избиратель Байдена, тогда как за Сандерса выступает молодежь, которая не так боится идти на участки.

Тем временем штаты, в которых праймериз следующие — Мэриленд, Кентукки — уже сейчас играют на опережение. Власти этих территорий объявили, что в запланированные даты внутрипартийных выборов не будет. С весны голосование перенесено на лето.