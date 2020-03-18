В российском МИД заработал штаб для помощи россиянам, оставшимся за границей

Координационный штаб для помощи россиянам, которые пока остаются за границей, заработал в российском МИД. В заявлении на сайте дипведомства гражданам нашей страны настоятельно рекомендуют возвращаться на родину, пока есть такая возможность.

Тем, кто оказались в непростом положении, посоветовали обратиться в ближайшее загранучреждение, сообщить о своей ситуации и оставить все необходимые данные. Кроме того, круглые сутки в министерстве работают оперативные дежурные. Написать можно также через официальные аккаунты в социальных сетях, передает телеканал "Россия 24".