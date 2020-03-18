В Иллинойсе, Флориде и Аризоне подводят итоги праймериз: Байден побеждает

В США подводят итоги первичных выборов (или праймериз) еще в трех штатах. Голосование прошло в Иллинойсе, Флориде и Аризоне.

У республиканцев уверенно лидирует Дональд Трамп. Он уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения на ноябрьские выборы, передает телеканал "Россия 24". От демократов, по предварительным данным, победу одерживает бывший вице-президент Джо Байден.

Его соперник — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — получает значительно меньше голосов, но все еще надеется на поддержку американцев. И обещает в случае победы поддержать малый и средний бизнес, молодежь и студентов.