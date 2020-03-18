Последняя книга Эдуарда Лимонова увидит свет в апреле

Последняя книга Эдуарда Лимонова будет опубликована в апреле. Об этом сообщили представители издательства.

Писатель умер 17 марта в московской больнице. Лимонову было 77. Он успел завершить работу над сборником очерков под названием "Старик путешествует", который содержит и воспоминания писателя о своей юности.

Минувшим вечером о смерти Эдуарда Лимонова говорили не только в России. Комментарии приходили из Франции, из Италии. Эти страны он посещал и в последние годы. Так, например, Лимонов интересовался французским движением "желтых жилетов", в 2019 году успел провести в Париже творческий вечер. А в этом году его ждали в Италии — там должен был выйти сборник его стихотворений в переводе на итальянский, сообщает телеканал "Россия 24".

Эдуард Лимонов начал заниматься творчеством с 17 лет. Его авангардистские стихи не принимали в советских издевательствах, и писателю пришлось сменить множество рабочих профессий. В 1974 году Лимонов эмигрировал в США, где писал статьи, обличающие западный образ жизни. В начале 80-х годов он переехал во Францию. Там Лимонов написал романы и повести "Дневник неудачника", "Подросток Савенко", "История его слуги", другие произведения. В 1991 году вернулся в Россию и занялся политикой. Участвовал в протестных акциях. Соратниками Лимонова в разное время были Александр Барашков, Сергей Курёхин, Егор Летов и Виктор Анпилов. Лимонов неоднократно пытался избираться в Госдуму. Также в 90-х годах участвовал в гражданской войне в Югославии. До последнего продолжал писать. Выпустил множество романов, сборников рассказов и политических эссе.