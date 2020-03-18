Россия до 1 мая закрывает границу с Белоруссией

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Россия вводит ограничения на въезд иностранцев, в том числе прибывающих с территории Белоруссии. Премьер страны Михаил Мишустин заранее проинформировал об этом Минск.

Как уточнили в пресс-службе правительства, аналогичные меры приняты в отношении Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В кабмине отметили, что под запрет не попадают представители дипмиссий и консульских учреждений, сотрудники международных организаций и члены их семей. Исключение также составляют водители машин международного сообщения, экипажи поездов, воздушных, морских и речных судов.

Речь не идёт также об иностранцах, которые постоянно живут в нашей стране, следуют транзитом через наши аэропорты, либо вынуждены приехать в Россию из-за смерти близкого родственника. Ограничения сохранятся до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".