Инвестиции в недвижимость: топ-10 городов с самой высокой доходностью

Эксперты исследовательского института Hurun опубликовали данные об окупаемости инвестиций в недвижимость в разных городах мира. При подсчете коэффициента принимались во внимание такие факторы, как годовой рост цен на жилье, доходность от аренды, колебания курса валют.

Санкт-Петербург занял первое место по доходности инвестиций в недвижимость. Также в десятку вошла Москва.

В топ-50 вошли 10 американских городов, что ниже показателя 2018 года, когда их было 13. Семь городов — в Великобритании и пять — в Канаде.

Ниже мы расскажем о 10 городах с самой высокой доходностью инвестиций в недвижимость.

10. Монреаль и Гамильтон, Канада

Десятое место поделили два канадских города — Монреаль и Гамильтон. Доходность инвестиций в недвижимость в обоих городах составила 16.9%.

Монреаль – второй по величине город Канады и самый крупный город провинции Квебек. Гамильтон – портовый город в провинции Онтарио.

9. Бангкок, Таиланд

На девятом месте оказалась столица Таиланда – Бангкок. Здесь доходность инвестиций в недвижимость составила 18.4%. Всего в топ-10 вошли три тайских города.

8. Паттайя, Таиланд

На восьмом месте город Паттайя, любимое направление для туристов со всего мира. Доходность инвестиций в недвижимость здесь составила 18.7%.

7. Москва, Россия

Седьмое место занимает столица нашей страны – Москва. Это крупный экономический, культурный, промышленный и деловой центр не только России, но и мира. Доходность инвестиций в недвижимость в Москве составила 18.8%.

6. Кейптаун, ЮАР

Город Кейптаун, второй по численности населения город ЮАР, занимает шестое место в рейтинге. Доходность инвестиций в недвижимость здесь составила 19.6%.

5. Оттава-Гатино, Канада

На пятом месте — агломерация Оттава-Гатино, население которое приближается к 1,5 миллионам человек. Здесь расположены многочисленные государственные институты и структуры, а доходность инвестиций в недвижимость составила 20.3%.

4. Пхукет, Таиланд

Еще одно излюбленное туристами направление – Пхукет – вошло в число лидеров по доходности инвестиций в недвижимость. Коэффициент доходности составил 22.3%.

3. Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии, город Будапешт, замыкает тройку лидеров по коэффициентов доходности инвестиций в недвижимость. В 2019 году коэффициент составил 23.8%.

2. Хоккайдо, Япония

Японский город Хоккайдо занимает второе место по уровню доходности инвестиций в недвижимость — 24.8%.

1. Санкт-Петербург, Россия

На первом месте оказался Санкт-Петербург. Здесь коэффициент доходности инвестиций в недвижимость составил 31.1%. Санкт-Петербург – крупный экономический, туристический, культурный и деловой центр России.