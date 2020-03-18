Онлайн-ретейлеры готовятся к доставке безрецептурных препаратов

Российские власти временно разрешили доставку на дом безрецептурных лекарств. Онлайн-ретейлеры активно готовятся к расширению своего ассортимента за счет медпрепаратов. Как отметили в Ozon, спрос на них компания начала изучать еще в 2018 году. И выяснилось, что интерес поистине колоссальный. Особенно в небольших населенных пунктах и отдаленных регионах, где аптек мало и ассортимент в них ограничен. В Ozon сообщают, что в колл-центр ретейлера поступают тысячи звонков от потребителей.

В числе ключевых аспектов онлайн-торговли лекарствами, в Ozon называют обязательное наличие у организаций соответствующих лицензий. “Правила продажи четко регулироваться, поскольку от прозрачности процедуры зависит здоровье населения”, — отметили в компании. При этом в Ozon сообщили о том, что тестирование уже продемонстрировало готовность бизнес-процессов торговой площадки к моментальному запуску.

“Текущая ситуация оголила насущную проблему, показав, что сейчас онлайн-покупка и доставка для тысяч или даже десятков граждан России может быть фактически единственной возможностью получить доступ к необходимым лекарствам, и очень важно, что первые лица государства настолько оперативно отреагировали на этот вызов — это большой шаг по обеспечению всех жителей страны широким ассортиментом доступных лекарств”, — отмечает генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

При этом он отметил, что предстоит “важный этап детализации, от которой как раз зависит, как быстро бизнес сможет включиться в социально важную историю”.

Ранее в поддержку доставки на дом лекарств и алкоголя высказался глава Сбербанка Герман Греф. Он сообщил, что сейчас создается линейка банковских и небанковских сервисов, при этом особый фокус делается на развитие дистанционного обслуживания.

“Мы сейчас работаем с правительством и Госдумой с тем, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет, потому что для больных людей это, конечно, лекарства, для тех, кто в самоизоляции — алкоголь”, — цитирует Грефа ТАСС.