Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть. В Багдаде считают, что сырьевой рынок на данный момент находится в ситуации неопределенности, а представители стран-экспортеров должны обсудить варианты серьезных и безотлагательных действий для его ребалансировки.

Как отмечалось ранее, комфортной для Ирака является стоимость нефти в районе 60 долларов за баррель.

Министры ОПЕК+ впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи. Она перестанет действовать с апреля этого года. В результате нефтяные котировки рухнули более чем на 30 процентов. К этой минуте баррель нефти марки Brent стоит меньше 29 долларов. За WTI предлагают 27 долларов 40 центов, сообщает телеканал "Россия 24".

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30 процентов. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба. При этом КНР по-прежнему сохраняет лидерство среди импортеров сырья из России. Уменьшение поставок эксперты связывают исключительно с распространением коронавируса в мире.