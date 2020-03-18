Правоохранители Москвы задержали злоумышленников, поджигавших автомобили

Полицейские в Москве задержали подозреваемых в хулиганстве и поджоге автомобилей.

Злоумышленники совершали преступления в разные дни, но на территории одного и того же автосалона на юго-востоке столицы. Мужчины обстреливали сам дилерский центр или припаркованные рядом с ним машины.

В общей сложности они повредили 10 машин, две из которых подожгли, сообщает телеканал "Россия 24".