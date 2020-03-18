Пандемия отправила нефтяные цены к многолетним минимумам

Во вторник сорт нефти WTI просел до многолетних минимумов, пробив отметку в $27 за баррель и теряя более 6%. Минимальная отметка, которой достигала в течение дня североморская смесь Brent — $28,40 за бочку. Таких низких цен не было с января 2016 года. К 6:45 по мск цены, правда, явно откатились: Brent отыграла порядка 1,2%, а WTI — полпроцента. Однако ситуация остается крайне нестабильной, отмечает CNBC.

На рынок давит сразу несколько факторов. Во-первых, естественно, это пандемия коронавируса. Все больше стран мира закрывает границы, стремясь предотвратить распространение эпидемии, авиакомпании отменяют рейсы, нарушаются и другие транспортные цепочки. В результате спрос на топливо падает, а вместе с ним — и на нефть.

Второй фактор, оказывающий сильнейшее давление на рынок — ценовая война на нефтяном рынке, развязанная Саудовской Аравией после того, как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о его продлении.

“Рынок скоро осознает, что в апреле он может столкнуться с одним из самых больших излишков предложения в истории современного рынка нефти”, — заявил Бьорнар Тонхаген из Rystad Energy.

Правда, пока Эр-Рияд отложил свои планы по резкому увеличению добычи с апреля на май. Но при этом подчеркнул, что котировки на уровне $30 за бочку его вполне устраивают.

Масла в огонь подлило заявление президента США Дональда Трампа о возросшем риске рецессии в США из-за замедления экономической активности во всем мире и падения фондовых рынков.

При этом Вашингтон заявил, что воспользуется нефтяной распродажей для пополнения своего стратегического резерва (SPR). Другие страны, по информации CNBC тоже планируют заполнить свои резервуары черным золотом, раз уж оно пока так подешевело.

Однако как бы им не переплатить: аналитики уже оценивают перспективы реализации обещания саудитов по увеличению добычи до 12 млн баррелей в сутки.

“Если объявленное увеличение производства действительно будет иметь место, цена рискует еще больше упасть до отметки в 20 долларов”, — предположил аналитик Commerzbank Карстен Фрич.