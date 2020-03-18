Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Финляндией. РЖД сообщает, что с 18 марта из Москвы прекратит курсировать поезд до Хельсинки "Лев Толстой", а с 19 марта прекращается курсирование скоростного поезда Allegro из Санкт-Петербурга до финской столицы.

18 марта в 17:44 из Хельсинки отправится последний поезд на Москву, передает РИА Новости. В 19:00 отправится последний поезд до Петербурга (Allegro). РЖД просит пассажиров, оставшихся на территории Финляндии, принять эту информацию к сведению.

Неиспользованные билеты можно вернуть без взимания дополнительных сборов и плат. Возвращать следует в кассы той страны, где был приобретен билет. Электронные билеты можно вернуть через сайт, на котором они покупались.

О возобновлении железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно.