МВФ отказался выделять Венесуэле $5 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд отказался рассматривать запрос о выделении Венесуэле $5 миллиардов, направленный ранее президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро. Деньги предполагалось направить на борьбу с распространением коронавируса. Однако МВФ сослался на то, что проситель отнюдь не легитимен с точки зрения международного сообщества.

"К сожалению, фонд не в состоянии рассматривать этот запрос. Как мы упоминали ранее, сотрудничество МВФ со странами-членами основано на официальном признании правительства (страны) международным сообществом, как это отражено в правилах членства в МВФ, — говорится в сообщении фонда. — На данный момент нет ясности касательно признания".

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила о том, что фонд готов задействовать до триллиона долларов резервных средств для оказания помощи более чем 20 странам, подавшим заявки.

При этом Георгиева не уточнила, кто именно получит средства от МВФ, однако указала на то, что уже доступны $50 миллиардов, которые будут выделяться через механизм экстренного финансирования.