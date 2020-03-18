АКОРТ заявила об отсутствии дефицита в российских магазинах

Полки в магазинах пустуют не из-за дефицита товаров, а из-за логистических проблем, заявил порталу Ura.ru пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

"Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе", — пояснил Власенко изданию.

При этом ранее в АКОРТ сообщили о том, что без пополнения запасов на складах отечественных магазинов хватит на 2 месяца. А сейчас ритейлеры в ускоренном темпе пополняют их, в первую очередь, товарами, пользующимися наибольшим спросом. Это, в частности, крупы и макароны, средства дезинфекции и туалетная бумага.

Между тем Минпромторг, ранее рекомендовавший торговым сетям поддерживать постоянные запасы необходимых товаров, а покупателям — не поддаваться панике и не сметать с полок все подряд, акцентировал внимание на очередях, образующихся у касс магазинов, и поручил всем торговым сетям проработать вопрос по работе с онлайн-заказами.

Как следует из письма, разосланного ритейлерам, текст которого оказался в распоряжении "Известий", сети и иные организации должны "проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного товара". Речь в первую очередь идет о регионах: в столице многие магазины уже принимают заказы в интернете и организуют доставку, а в провинции эти услуги пока не особо популярны.