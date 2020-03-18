Красноярцы проверят свои знания компьютера в онлайн-диктанте

Принять участие в цифровом онлайн-диктанте смогут красноярцы. Он пройдет с 28 марта по 11 апреля, передает ГТРК "Красноярск". Проверить свои знания компьютера в образовательной акции смогут все желающие.

На протяжении двух недель пользователи будут демонстрировать не только свои навыки владения различными устройствами, но и знания правил безопасного поведения в сети. Первый всероссийский онлайн-диктант прошел в прошлом году. Свое желание поучаствовать в масштабном цифровом испытании изъявили около сорока тысяч пользователей из 85 регионов страны. Организаторы акции уверены, что в этом году число участников возрастет вдвое.