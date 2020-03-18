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18 марта 202008:57

Экспорт Японии в феврале упал 15-й месяц подряд

EPA

Экспорт Японии в феврале продемонстрировал снижение 15-й месяц подряд, поскольку поставки в США и Китай сократились на фоне вспышки коронавируса.

Экспорт в феврале сократился на 1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Министерства финансов Японии. Опрошенные Reuters экономисты в среднем прогнозировали падение экспорта на 4,3% после январского снижения на 2,6%.

Поставки в Азию, на которую приходится более половины общего экспорта Японии, в феврале увеличились на 1,7% в годовом выражении. Рост зафиксирован впервые за 16 месяцев.

Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, снизился на 0,4% в годовом выражении.

Экспорт из Японии в США снизился седьмой месяц подряд — на 2,6% в годовом выражении.

Общий импорт Японии в феврале упал на 14% в годовом выражении на фоне резкого снижения импорта из Китая. Аналитики ожидали снижения на 14,4%.

Импорт из Китая упал на 47,1% в годовом выражении, что стало максимальным снижением с августа 1986 года, после того как вспышка коронавируса привела к остановке производства во второй по величине экономике мира.

Профицит торгового баланса Японии в феврале составил 1,11 триллиона иен (10,34 миллиарда долларов) вместо ожидавшихся 917,2 миллиарда иен. Профицит оказался максимальным с сентября 2007 года.

Данные отражают внешнее давление на третью по величине экономику мира. В четвертом квартале 2019 года экономика Японии продемонстрировала максимальный спад почти за шесть лет.

Вспышка вируса COVID-19, нарушившая деловую активность, создает угрозу технической рецессии в Японии.

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