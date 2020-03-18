Россия закрыта для иностранцев до 1 мая

Из-за пандемии Россия ограничивает въезд иностранцев, в том числе прибывающих из Белоруссии. Премьер-министр Михаил Мишустин заранее проинформировал об этом Минск, передает телеканал "Россия 24".

Такие же меры приняты в отношении Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Не попадают под запрет — представители дипмиссий и консульских учреждений, сотрудники международных организаций и члены их семей. Исключение также — для водителей машин международного сообщения, экипажей поездов, воздушных, морских и речных судов.

Росавиация проинформировала авиакомпании о временном ограничении въезда в РФ.

Речь не идет и об иностранцах, которые постоянно живут в России, следуют транзитом через наши аэропорты, либо вынуждены приехать из-за смерти близкого родственника.

МИД временно не будет оформлять иностранцам электронные визы. Ограничения сохранятся до 1 мая.

Как сообщалось ранее, данное решение вызвало недовольство белорусской стороны. В ответ на это в правительстве РФ напомнили, что ограничения вводятся "по причине непринятия органами госвласти Белоруссии адекватных мер по пресечению проникновения коронавируса, рекомендованных ВОЗ".