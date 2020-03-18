Мнучин: безработица в США может достичь 20% из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с сенаторами-республиканцами вероятность того, что безработица в стране без вмешательства властей может вырасти до 20% из-за воздействия коронавируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Мнучин обсудил этот сценарий с законодателями во вторник, когда он предложил экономический стимул в размере 1 триллиона долларов или более.

По словам источника Bloomberg, Мнучин предложил отправить американцам чеки на сумму 250 миллиардов долларов в конце апреля, а через четыре недели — второй набор чеков на аналогичную сумму, если ситуация будет оставаться тяжелой.

Мнучин сказал сенаторам, что, по его мнению, экономические последствия коронавируса могут оказаться хуже, чем последствия финансового кризиса 2008 года. Необычайно высокая безработица, по его словам, возможна, если законодатели быстро не окажут финансовую помощь наемным работникам, а также малому и среднему бизнесу.

В феврале уровень безработицы в США снизился до полувекового минимума в 3,5%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 3% в годовом выражении.