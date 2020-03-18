Трюдо анонсировал пакет мер поддержки размером с 1% ВВП Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что власти намерены запустить пакет налоговых стимулов на 30 млрд канадских долларов ($21 млрд), что составляет 1% от ВВП североамериканской страны.

По словам Трюдо, подробности станут известны уже 18 марта. В своем телеобращении премьер-министр отметил, что меры поддержки коснутся как граждан, так и канадских предприятий.

”У нас есть возможность сейчас же выделить деньги, чтобы помочь канадцам", — сказал Трюдо журналистам в Оттаве.

Канадский банк рекомендовал федеральному правительству на прошлой неделе потратить минимум $20 млрд на стимулирующие меры, чтобы предотвратить рецессию. С тех пор ситуация усугубилась: Канада закрыла границы для всех иностранцев, кроме граждан США. 17 марта регулятор уже заявил о том, что ожидает расходов в размере $30 млрд, плюс-минус $5 млрд.

Это, конечно, капля в море, по сравнению с планом администрации Трампа выделить из казны до $1,2 трлн в качестве экономических стимулов. Если бы Канада попыталась предпринять эквивалентные меры, их стоимость превысила бы 100 млрд канадских долларов.

В числе мер поддержки канадских властей — и разрешение проблемы с погашением ипотечных кредитов: на эти цели предполагалось выделить 50 млрд канадских долларов. Кроме того, Банк Канады, вслед за другими регуляторами, снижает базовые ставки.

При этом, как отмечает Bloomberg запланированная Канадой программа фискального стимулирования, скорее всего, предполагает выделение бизнесу денег, которые позволят ему продолжать выплачивать зарплату сотрудникам, даже оказавшимся на карантине или в самоизоляции. Кроме того, средства направят на укрепление фондов, из которых выплачиваются государственные пособия, в том числе и по безработице.

Кроме того, Трюдо заявил, что в конце недели может быть принято решение о предоставлении отсрочки по уплате подоходного налога.