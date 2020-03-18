Пандемия COVID-19: Европа ужесточает меры

Число заразившихся COVID-19 в мире уже почти 200 тысяч человек. Восемь тысяч из них погибли. Вирус поразил 138 стран. Самая тревожная ситуация на сегодня в Европе. Накануне первый случай заражения коронавирусом выявили в Черногории. Это значит, что больше не осталось европейских стран, не затронутых эпидемией.

Все больше стран приостанавливают авиасообщение. Вот и Румыния отказалась от полетов в Испанию. Власти Кипра на две недели прекращают принимать рейсы из 28 стран, в том числе из России. А в Венесуэле отменили даже внутренние рейсы. Корпорация "Боинг" запросила у американских властей помощь на десятки миллиардов долларов. Пандемия грозит мировой авиаотрасли многомиллиардными убытками. Однако цена человеческой жизни выше, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там настаивают на жестких мерах безопасности. Сейчас, например, их вводят власти Сербии.

"Со среды вводится комендантский час в дневное время для граждан старше 65 лет. И для всех граждан с восьми вечера до пяти утра. Армия берет под контроль медицинские учреждения, охрану границы и центры временного содержания мигрантов. Никому не разрешается находиться на улице, кроме дежурных властей и тех, кто обязан работать в ночную смену", — сообщил Александр Вучич, президент Сербии.

Карантин по всей Европе. Немецкие СМИ уже нашли виноватых: утверждают, что рассадником заразы стал горнолыжный курорт Ишгль в австрийском Тироле. Якобы после возвращения оттуда болеют десятки туристов из Дании, Германии, Исландии. Местные власти обвинили в том, что они не предупредили отдыхающих об угрозе. Как пишет Die Welt, посещение этого курорта равнозначно поездке в Иран или Китай. Инфекция добралась и до Черногории, которая еще вчера была единственной европейской страной без случаев заражения.

"С этого момента для Черногории начинается новый этап решения медико-социальной проблемы. Конечно же, первые случаи заражения коронавирусом не были для нас неожиданностью. И весьма вероятно, что в ближайшее время инфекция будет распространяться, как и в других странах", — заявил Душко Маркович, премьер-министр Черногории.

В Греции нарушителей карантина решили строго наказывать. Около ста человек уже получили тюремные сроки до полутора лет. Законопослушные греки не выходят из дома без крайней необходимости. Или, как этот молодой художник, на крыше нарисовал человека в защитной маске, как призыв к соблюдению профилактических мер.

"Я считаю, мы должны быть крайне осторожными, — говорит он. — Посмотрите на Италию! Там ситуация вышла из-под контроля за считанные дни. Люди умирают сотнями. Я решил: пусть мое творчество будет служить остальным напоминанием об этом. И о том, что здоровье надо беречь".

Из-за вирусной угрозы Совет Безопасности ООН отложил все заседания недели. Рассматривается возможность перевести встречи в видеоформат. А в штате Калифорния наблюдается нехватка донорской крови.

И только итальянцы неожиданно увидели хотя бы локальную пользу от пандемии. Из-за карантина вода в каналах Венеции стала чистой. Движения на воде нет, жители города не покидают дома, их на улицах нет, как и туристов. Так что теперь каналы прозрачны, и в них даже видно плавающих птиц и рыб.