В НХЛ появился первый заболевший коронавирусом игрок

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба. Имя игрока не называется. Известно только, что у него болезнь протекает в легкой форме.

В связи с этим медицинский штаб команды посоветовал членам семьи хоккеиста соблюдать карантин и внимательно следить за состоянием здоровья. Кроме того, в скором времени будут выявлены все игроки, тренеры и сотрудники клуба, тесно общавшиеся со спортсменом.

Ранее в НХЛ заболел российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов. Генеральный менеджер "звезд" предложил проверить россиянина на COVID-19. О результатах теста пока ничего не сообщалось.