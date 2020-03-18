Топ-10 популярных направлений для отдыха на майские праздники

Майские праздники являются традиционно любимым периодом для отдыха россиян.

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвали самые популярные курорты черноморского побережья для отдыха с детьми на майские праздники.

Ниже мы расскажем о них подробнее.

Ялта

Ялта — любимый черноморский курорт для многих российских туристов. На майские праздники средняя стоимость проживания будет составлять 3595,9 рублей в сутки. В среднем туристы бронируют отдых на 8,2 ночи.

Севастополь

Севастополь — не только прекрасное место для пляжного отдыха, но и возможность посетить интересные экскурсии и узнать чуть больше об истории нашей страны. Средняя стоимость проживания на майские праздники составляет 2808,1 рублей в сутки. Туристы бронируют отдых в среднем на 5,3 ночи.

Евпатория

Евпатория предоставляет не только возможность отдохнуть, но также и поправить свое здоровье. Средняя стоимость проживания на майские праздники будет составлять 1682,4 рублей в сутки. Туристы бронируют отдых в среднем на 17 ночей.

Алушта

Алушта — идеальное место для семейного отдыха с детьми. Средняя стоимость проживания здесь на майские праздники составляет 2384,4 рублей в сутки. туристы бронируют отдых в среднем на 11 ночей.

Сочи

Сочи — город, предлагающий самые разнообразные варианты отдыха – от самых активных до простого пляжного отдыха. Помимо этого, здесь множество вариантов для развлечений детей. Средняя стоимость проживания на майские праздники составляет 2248,5 рублей в сутки. Туристы бронируют отдых в среднем на 13,5 ночи.

Феодосия

Феодосия предлагает отличный пляжный отдых с детьми. Средняя стоимость проживания на майские праздники будет составлять 2456,3 рублей в сутки. В среднем туристы бронируют отдых на 8,9 ночи.

Судак

Судак — еще один популярный курорт у российских туристов. На майские праздники стоимость проживания будет составлять 2220,7 рублей в сутки. Туристы бронируют проживание в среднем на 16,5 ночи.

Анапа

Анапа предлагает отличный отдых семьям с детьми. Город регулярно входит в число популярных черноморских курортов России. Средняя стоимость проживания на майские праздники составляет 1632, 1 рублей в сутки. Средняя продолжительность отдыха — 15 ночей.

Алупка

Алупка также входит в число популярных черноморских курортов для отдыха на майские праздники. Средняя стоимость проживания в этот период будет составлять 2411,6 рублей в сутки. Средняя продолжительность проживания — 14,9 ночи.

Мисхор

Замыкает десятку популярных черноморских курортов местечко Мисхор, которое предлагает спокойный семейный отдых для любителей великолепной природы и чистого воздуха. Средняя стоимость проживания на майские праздники составляет 2486,5 рублей в сутки. Средняя продолжительность отдыха — 9,3 ночи.