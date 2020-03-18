Мимо рельсов: в Челябинске трамвай сбился с пути

ЧП на челябинской улице доставило много неприятностей горожанам, добирающимся на работу. В Тракторозаводском районе города сегодня утром сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

Выяснилось, что трамвай №15, едва покинув свое депо, сбился с пути. Застрявший вагон стал причиной большой пробки. Множество машин и других трамваев скопилось на узком участке улицы под мостами. Проезд оказался заблокирован.

Аварийная бригада, прибывшая на место происшествия, ничего не смогла сделать. К ним на помощь приехала спецтехника, и автокраном трамвай удалось приподнять.

Из-за аварии многие челябинцы с большим опозданием добрались до работы. Некоторые не стали ждать ликвидации ДТП и продолжили свой путь пешком.