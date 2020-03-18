Ученые обнаружили скрытых переносчиков коронавирусной инфекции

Китайские ученые выявили скрытых переносчиков коронавируса COVID-19 — ими оказались дети. Даже заразившись инфекцией, они переносят болезнь легко, либо вообще без симптомов, но при этом продолжают передавать ее другим людям, сообщает телеканал "Россия 24".

Как показывает мировая статистика, коронавирус продолжает распространяться по планете. Случаи заболевания зарегистрированы в 155 странах. Заболели более 180 тысяч человек погибших более 7 тысяч. Но надо отметить, что процент выздоровевших тоже довольно высок: из больниц выписали уже почти 80 тысяч пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

По всему миру ученые продолжают изучать коронавирус и исследовать особенности его передачи. Эти исследования должны помочь в борьбе с пандемией. По мнению главы Всемирной организации здравоохранения, критически важно вовремя выявлять всех инфицированных и таким образом разрывать цепи дальнейшего распространения заболевания.

"Несмотря на увеличение интенсивности таких мер, как закрытие школ и отмена спортивных мероприятий, в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы сдачи тестов на наличие заболевания и масштабы изоляции. Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни — разорвать цепи передачи инфекции. Для этого надо сдавать тесты и изолироваться. Невозможно потушить пожар с закрытыми глазами. И мы не можем остановить пандемию, если не знаем, кто инфицирован", — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Согласно новым исследованиям китайских ученых, таким скрытым звеном в распространении коронавируса как раз могут выступать дети. Они, как правило, быстро и легко справляются с инфекцией, а после исчезновения симптомов еще долго могут оставаться переносчиками вируса.

Группа ученых во главе с доктором Хуэймин Ся из детского медицинского центра в Гуанчжоу опубликовала любопытное исследование. Медики обследовали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, поступивших в центр с подозрением на коронавирус. Все они находились в тесном контакте с инфицированными. Однако лишь 10 детей дали положительный результат на COVID-19. Более того, ни у одного из 10 детей не было серьезных симптомов. И только у семерых поднялась температура — и то не выше 39 градусов.

И все же специалисты считают, что дети не могут быть основной причиной развития пандемии. По сути, даже простое введение карантина в школах уже во многом разрывает цепочку передачи в случае со школьниками. Куда сложнее контролировать ситуацию с молодыми и активными людьми.

"Наиболее активно передают инфекцию те, кто наиболее самостоятелен и передвигается быстро. Те, кто водят автомобили, ездят в общественном транспорте, могут покупать авиабилеты и улетать в другие страны. Т.е. это социально активные граждане. Дети все же, скажем так, менее социально активны, хотя, конечно, можно предполагать возможность инфицирования и их", — объясняет Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Поэтому врачи призывают проявлять гражданскую ответственность и в случае подозрений на коронавирусную инфекцию сдавать тесты и уходить на добровольный карантин. Эти меры тоже помогут сдержать распространение коронавируса.