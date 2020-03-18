Третий бой между Головкиным и Альваресом запланирован на 12 сентября

В 2020 году любителей бокса ожидает третий поединок между чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации Саулем Альваресом и экс-обладателем титула Геннадием Головкиным. Бой запланирован на 12 сентября.

Как сообщает The Athletic, поединок состоится в американском Далласе. Ранее мексиканец и представитель Казахстана уже дважды встречались на ринге. Первый бой между ними завершился вничью, а второй – победой Альвареса. Это поражение стало для Головкина первым в карьере. Тогда он лишился титулов WBC и WBA (Super).

Напомним, что мексиканский боксер перешел в полутяжелый вес и завоевал звание чемпиона WBO в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Сейчас же Альварес намерен вернуться в среднюю весовую категорию.