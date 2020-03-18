В России готовы отложить налоговые проверки и сдачу деклараций из-за коронавируса

Федеральная налоговая служба (ФНС) может приостановить все меры контроля из-за коронавируса.

Обсуждается отмена выездных проверок, выемок документов, осмотров. В этих случаях налоговым инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками и возможно распространение вируса среди сотрудников налоговой службы. Об этом изданию "Ведомости" рассказали два федеральных чиновника и сотрудник одной из налоговых инспекций.

Пока количество выездных проверок сократят до минимума. Проверки будут только в случае критической необходимости.

Обсуждается и перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ (30 апреля), чтобы меньше людей приходило в налоговые инспекции. Это уменьшит риск заболеваний в коридорах налоговых служб.

Мораторий может действовать до момента прекращения распространения эпидемии.