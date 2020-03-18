В Мурманске найден сбежавший с подозрением на коронавирус моряк. Об этом сообщает ГТРК "Мурман".

Как стало известно, накануне вечером в морской рыбный порт причалил траулер из Норвегии. Один из членов экипажа, мужчина 68 лет, был доставлен в областную больницу с высокой температурой и одышкой. Врачи подозревали у него коронавирус.

Моряк отказался от госпитализации. Медики ознакомили его с правилами режима в период угрозы распространения вируса и отправили в изолированный бокс. Позже выяснилось, что мужчине удалось сбежать из приемного отделения больницы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, где находится заболевший. По информации из оперативного штаба под председательством губернатора Андрея Чибиса, мужчину вернули в обсерватор.