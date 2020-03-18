Досрочный ЕГЭ перенесен, школы уходят на каникулы

Досрочный этап единого государственного экзамена будет перенесен на июнь из-за коронавируса. Приказ об этом уже находится в министерстве юстиции.

"Чтобы успокоить всех участников, которые предполагались в досрочный период, их было 32 тысяч заявлено: они переносятся на основной этап в июне месяце", — сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 23 марта до 12 апреля в российских школах будут каникулы. Для учащихся будет организована поддержка дистанционного обучения, открыты соответствующие образовательные ресурсы.

Накануне президент России Владимир Путин посетил Координационный центр центр по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что ситуация находится под контролем, и призвал пресекать вредные слухи по эпидемиологической ситуации в стране.