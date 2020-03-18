Павел Мамаев готовится покинуть Россию

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев сообщил, что готовится вместе с женой к "глобальному переезду в другую страну". Уточнять, когда это произойдет и куда они намерены с супругой уехать, экс-игрок национальной команды не стал.

О запланированном отъезде из России Мамаев рассказал в Instagram своей жены Аланы. Он ответил в сторис на вопрос одного из подписчиков, интересовавшегося, могла бы его супруга переехать в другую страну.

Кроме того, полузащитник "Ростова" заявил, что спокойно отреагировал на перенос чемпионата мира по футболу. "Здоровье важнее для всех", – отметил Мамаев.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел одну встречу за команду Валерия Карпина, забив один мяч. Позже он получил небольшое повреждение.