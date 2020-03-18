Россияне сократили посещения торговых центров из-за коронавируса

Посещаемость торговых центров в крупных городах России снизилась на 10–15% из-за коронавируса и ослабления рубля, сообщила "Известиям" директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Ритейлеры готовятся к худшему. Например, в случае карантина на 7 дней в Москве убытки магазинов составят 50–70 миллиардов руб., а по всей стране — 500 миллиардов руб.

В России работает около 530 крупных торговых центров, из них 120 в Москве. Ведущие фешен-группы уже разослали арендодателям официальные письма со ссылкой на статью Гражданского кодекса о форс-мажоре и с предупреждением о возможности закрытия своих магазинов.

В этом случае собственники торговых центров могут обанкротиться, в частности, крупные — из-за больших кредитов.