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18 марта 202011:33

8 мер по ограничению распространения коронавируса в странах мира

Arturo Rosas/Vwpics/Global Look Press/Keystone Press Agency

Коронавирус вынуждает правительства стран вводить все новые меры, которые позволили бы сдержать распространение опасного вируса. А так как на данный момент еще нет доказанного эффективного лечения от этого вируса, то единственным способом предотвратить полномасштабную эпидемию являются меры, позволяющие не допустить новых заражений или хотя бы минимизировать их вероятность.

Ниже мы расскажем об основных мерах, которые принимаются властями разных стран для предотвращения распространения коронавируса.

Приостановка транспортного сообщения, закрытие границ

Франция и Испания, как и Италия ранее, ввели запрет на въезд десятком миллионов человек. Австралия ввела карантин для прибывающих в страну иностранцев. Другие страны также продлили или ввели новые запреты на въезд из зарубежных стран. В таких странах, как Австралия, США и Великобритания, наблюдаются панические покупки жителей в связи с информацией о коронавирусе. При этом, медики объясняют населению, что лучший способ снизить шансы на заражение вирусом – это самоизоляция. США продлили запрет на выезд в Великобританию и Ирландию. Многие авиакомпании отменяют международные рейсы.

Строгий карантин в городах

В городах вводят карантин, следуя примеру Китая. Так, в Италии на севере страны введены строгие меры, согласно которым только одному члену семьи можно выходить за покупками. В остальном же люди вынуждены сидеть дома. На улицах пусто, однако в супермаркетах есть все необходимое.

Во многих странах закрываются рестораны, бары, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, кафе и другие учреждения, где бывают массовые скопления людей.

Помимо этого, введены запреты на рукопожатия и другие виды приветствия, при которых происходит физический контакт. Людям строго предписывается держаться друг от друга на расстоянии не менее 1 метра. Так, в итальянском городе Бергамо, по свидетельствам очевидцев, очереди в супермаркетах могут быть такими длинными, что люди вынуждены стоять на улице. И это связано не с количеством людей, а с правилом о допустимом расстоянии между людьми.

Многие страны, включая Россию, ввели запрет на массовые мероприятия. Были отменены спортивные состязания, культурные и религиозные мероприятия.

Школы, вузы и другие учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Сотрудников компаний по возможности переводят на удаленную работу.

Штрафы за нарушение карантина

Конечно же, везде есть те, кто готов нарушить правила карантина и не ограничивать себя ничем. Поэтому некоторые страны вводят штрафы за нарушение карантина.

В частности, власти Норвегии ввели штраф в размере 20 тысяч норвежских крон (около $2 000) или 15 дней заключения для всех, кто нарушит правила карантина.

Те, кого обнаружат в деревенском коттедже за пределами города, может получить штраф в размере 15 тысяч норвежских крон (около 1 500 долларов).

Увольнение за нарушение карантина

В последнее время в интернете появилось вирусное видео, на котором женщина в Китае целенаправленно нарушала правила карантина, введенного китайскими властями.

Ее попытались задержать представители власти, после чего она начала кричать.

Позже представители компании Bayer заявили о том, что женщина на видео – сотрудница компании. За нарушение правил карантина женщину уволили с работы.

Отслеживание перемещения людей

В Гонконге власти используют электронные браслеты, которые позволяют отслеживать местоположение жителей. Эта мера направлена на то, чтобы гарантировать, что люди будут соблюдать меры введенного карантина, направленного на борьбу с распространением коронавируса. Браслеты соединены со специальным приложением и обеспечивают передачу информации. Они необходимы, чтобы власти знали, что человек находится дома.

Эта мера была введена вместе с требованием властей ввести 2-недельный карантин для всех прибывающих в город.

Те, кто будет предоставлять властям ложную информацию, рискуют получить штраф в размере 644 долларов, а также заключение до 6 месяцев.

Призывы властей к гражданам к соблюдению правил социального дистанцирования

Власти многих городов и стран распространяют официальные памятки о том, как избежать распространения коронавируса. Правила объясняют гражданам, как нужно себя вести. В частности, без особой нужды не пользоваться общественным транспортом, не ходить в места скопления людей, будь то магазины или рестораны. Также рекомендуется избегать физического контакта с другими людьми, а также держаться на расстоянии не менее 1 метра от людей, которые имеют симптомы заражения (кашель, насморк, чихание).

Особенно важно соблюдать эти правила пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями.

Шпионаж властей за гражданами

Израильское правительство одобрило экстренные меры, которые позволяют агентствам безопасности отслеживать данные с мобильных телефонов о перемещении граждан, которых подозревают в заражении коронавирусом.

Эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить соблюдение карантина и предупредить тех, кто вступал в контакт с этими людьми.

Обычно подобные меры принимаются для слежки за потенциальными террористами, однако теперь они были введены в отношении потенциально зараженных граждан. Правозащитники уже негативно высказались по отношению к такому решению властей.

Детали кибер-мониторинга не разглашаются, однако очевидно, что слежка за населением будет осуществляться с помощью данных, полученных от телекоммуникационных компаний.

Предупреждения полиции о соблюдении карантина

В ответ на распространение коронавируса, а также чтобы обеспечить соблюдение карантина жителями страны, власти Испании приняли решение патрулировать улицы Мадрида с помощью дронов.

Полиция использует дроны, которые не только отслеживают тех, кто не соблюдает карантинных мер, но также призывает при помощи громкоговорителя людей покинуть улицы и оставаться дома.

Испанские власти взяли пример с китайских, которые также с помощью дронов патрулируют улицы и призывают людей оставаться дома.

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