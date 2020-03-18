Акции компаний США резко подорожали из-за мер господдержки

Фондовые индексы США закрылись резким ростом по итогам торгов вторника. При этом объемы покупок выросли в 2 раза.

Dow Jones вырос на 5,2%, S&P 500 – на 6%, NASDAQ – на 6,23%. На биржах NYSE и NASDAQ объем торгов был в 2 раза выше среднедневного уровня за три последних месяца.

Во вторник вечером власти США объявили о мерах поддержки бизнеса. Минфин страны готов выкупить долговые обязательства на сумму $1 триллион и предоставить до $850 миллионов для бизнеса – авиакомпаниям, ритейлу и другим отраслям, пострадавшим от пандемии, заявил на брифинге в Белом доме министр финансов страны Стивен Мнучин.

"Этот рынок объемом в $1 триллион важен для американских работников, бизнеса, граждан США, которые откладывают деньги. Мы знаем, что есть проблемы с ликвидностью. Не думаю, что мы используем всю эту возможность, но ФРС может купить коммерческие бумаги на сумму до $1 триллиона долларов при необходимости", — заявил Мнучин.

По оценке Мнучина, если меры не помогут, то безработица в стране может достигнуть 20%, а потери могут превысить ущерб от кризиса 2008 года.