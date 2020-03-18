У госпитализированных накануне в Башкирии детей коронавирус не выявлен. Все шесть результатов анализов отрицательные. Такую информацию озвучил сегодня на брифинге глава минздрава республики Максим Забелин, передает ГТРК "Башкортостан".

В настоящее время 48 человек находятся под наблюдением медиков. Восемь госпитализированных — дети. В Башкортостане на выявление коронавируса проведено уже более полутора тысяч. Все результаты отрицательные.

Жители республики активно пользуются горячей линией по вопросам, связанным с коронавирусом. По последним данным, поступило более шестисот звонков.

Также стало известно, что глава региона Радий Хабиров поручил начать производство многоразовых медицинских масок. Шить их будут в мастерских ГУП "Агидель".

В нашей стране на 19 марта подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Умерших от инфекции нет.