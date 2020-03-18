Вести.net: россиянам открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам крупнейших вузов

В России открыли бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших отечественных вузов, чтобы дать студентам возможность дистанционного обучения в условиях карантина из-за коронавируса. Министерство науки и образования подготовило перечень бесплатных онлайн-курсов от основных российских вузов. В него включены свыше 630 бесплатных занятий, это не окончательный вариант. Ведомство ведет прием предложений по включению дополнительных дисциплин в этот перечень.

Вузов, представивших доступ к своим курсам, пока немного и значительная их часть расположена в Санкт-Петербурге и Москве. Среди них МГУ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, ИТМО, МИСиС и МФТИ. Интересно, что большая часть бесплатных онлайн-курсов доступны в основном на двух платформах: Национальной платформе открытого образования, которую несколько лет назад учредили 8 вузов России, и на международной образовательной платформе Coursera. Команда этого проекта кстати вчера одной из первых отреагировала на ситуацию с коронавирусом и открыла вузам бесплатный доступ почти к 4000 онлайн-курсов от лучших университетов мира.

Стоит отметить, что организация бесплатного доступа к онлайн-курсам вузов - это вынужденная мера. Дистанционных формат позволит не останавливать процесс обучения российских студентов. Что касается освоения школьной программы в условиях карантина, то тут помогать детям и учителям взялся "Яндекс". Вместе с мэрией Москвы и центром педагогического мастерства поисковая компания пообещала построить платформы для полноценного онлайн-образования. В нее войдут инструменты для проведения интерактивных видео-трансляций, занятий и общения класса с учителем, а также видео-уроки от ведущих преподавателей по всем предметам. На первом этапе "Яндекс" инвестирует в создание платформы более 200 млн рублей и стартовую версию этой платформы собираются запустить к 30 марта. Обещают, что в "Яндекс"-учебнике, которым сейчас пользуются учителя из более чем 20 000 российских школ появятся инструменты для удаленного проведения урока. Ими смогут воспользоваться учителя по всем предметам.

В Англии мобильные сети упали, не справившись с наплывом пользователей, которые из-за коронавируса теперь работают дома. Основные британские сотовые операторы O2, EE, Vodafone и Three получили разъяренные жалобы от клиентов, которые не могли ни дозвониться родным и друзьям, ни выйти в интернет. Проблему удалось локализовать к вечеру, но не до конца. Низкая скорость интернета все еще наблюдается у операторов О2 и Vodafone. В России проверка на стабильность связи для сотовых брендов начнется уже к концу этой недели, когда на удаленку из-за эпидемии коронавируса перейдет большая часть компаний и организаций.

Тем временем отечественные ИТ-компании потихоньку включаются в борьбу с коронавирусом в сети. Например, онлайн-сервис объявлений "Авито" и "Юла" запретили публикацию объявлений о продаже одноразовых масок из-за огромного количества случаев спекуляции на товарах, используемых для профилактики. А социальная сеть "ВКонтакте" вслед за "Одноклассниками" тоже запустила отдельную новостную ленту о коронавирусе. В нее попадают публикации только от проверенных источников, сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО.