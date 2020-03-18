Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией

Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для этого, по информации The Washington Post, ведутся переговоры с Facebook, Google и целым рядом других технологических компаний при участии экспертов в области здравоохранения.

Некоторые ученые предполагают, что компиляция и анализ обезличенных данных о координатах владельцев смартфонов в США помогут получить лучшее представление о распространении вируса SARS-CoV-2. Источники подчеркивают, что речь не идет о создании правительственной базы данных со сведениями о местоположении граждан. Тем не менее, сбор и анализ такой чувствительной информации наверняка обеспокоит многих, отмечает издание.

В Facebook и Google подтвердили, что власти интересовались возможностью доступа к данным о местоположении и передвижениях пользователей. Судя по всему, речь идет не об отслеживании конкретных граждан, а об анализе особенностей регулярного перемещения населения.

А вот в Израиле подход к той же проблеме иной. Правительство одобрило экстренные меры, разрешив силовым структурам и спецслужбам мониторить в реальном времени данные со смартфонов тех, кто уже заражен или мог заразиться коронавирусом. Обычно такие меры санкционируются только во время контртеррористических операций.

Очевидно, пишет BBC, речь идет об отслеживании координат пользователей при содействии телекоммуникационных компаний. О нарушителях карантина сообщат медикам. Кроме того, власти смогут предупредить тех, кто, возможно, контактировал с больным человеком. В настоящее время в Израиле подтверждено более 300 случаев заболевания COVID-19.

В России о применении подобных мер для контроля за соблюдением карантина пока не сообщалось. Однако власти Москвы еще в конце февраля проинформировали граждан, что как минимум один случай нарушения карантина гражданкой Китая был выявлен при помощи городской автоматизированной системы распознавания лиц.