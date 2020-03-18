Скончался отец моих детей: Екатерина Волкова рассказала о жизни с Лимоновым

Бывшая жена Эдуарда Лимонова — актриса Екатерина Волкова — прокомментировала смерть писателя.

"После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют", — написала она на своей страничке в Instagram.

Брак с Екатериной Волковой стал последним для Лимонова и единственным, в котором у него родились дети: сын Богдан и дочь Александра. Супруги расстались в 2008 году, когда Екатерина была беременна дочерью. При этом они сохранили добрые отношения, и в воспитании детей писатель принимал активное участие.

О своих отношениях с Лимоновым актриса ранее рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". Познакомились они случайно на вернисаже, однако в то время Волкова уже была серьезно увлечена произведениями писателя, поэтому роман разгорелся очень быстро. "Он взял меня под локоток, и мы пошли пить водку", — вспоминала актриса.

На удивленные вопросы знакомых она честно отвечала: "Это любовь". По словам Волковой, с Лимоновым она сама себе казалась то Надеждой Крупской, то подругой Джеймса Бонда, то Жанной д’Арк. Он был очень интересным, сильным и интеллигентным человеком с невероятным юмором. Однако к семейному быту оказался совершенно неприспособлен, призналась Екатерина Волкова.

Эдуард Лимонов скончался в Москве 17 марта в возрасте 77 лет от онкологического заболевания. Церемония прощания с ним и похороны будут закрытыми для общественности и СМИ, таким было его последнее желание.

Эдуард Лимонов прославился как автор романов-бестселлеров, а также благодаря своей активной политической деятельности, которую вел с момента возвращения в Россию из эмиграции в 1991 году. До последнего дня он продолжал работать. Последняя книга писателя увидит свет в апреле. Он успел завершить работу над сборником очерков под названием "Старик путешествует", который содержит и воспоминания Лимонова о своей юности.