СКР возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту нападения радикалов на посольство РФ в Киеве 14 марта. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по статье "Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и надругательство над государственным флагом РФ".

Как сообщалось, 14 марта в Киеве радикалы устроили нападение на здание посольства РФ на Украине. Националисты обстреляли здание пиротехникой, надругались над российским флагом, выкрикивали антироссийские лозунги.