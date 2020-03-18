Многократный чемпион Украины по боксу Лисовой погиб в ДТП

Федерация бокса Украины сообщила о смерти боксера Дмитрия Лисового. Украинский спортсмен, являющийся многократным призером чемпионата страны, погиб в автокатастрофе. Авария, в которой скончались два человека, произошла 17 марта на Надднепрянском шоссе под Киевом.

"В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер чемпионатов Украины Дмитрий Лисовой. Федерация бокса Украины выражает искренние слова соболезнования близким и родным Дмитрия. Ужасная трагедия", – говорится в заявлении пресс-службы организации.

Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Лисовой был спарринг-партнером знаменитого украинского боксера Александра Усика.