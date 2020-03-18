Доллар превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с активного роста. Курс американской валюты в ходе торгов превышал отметку 79 рублей впервые с февраля 2016 года.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 75,9-76,44 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 76,31 рубля, повысившись на 86,75 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 84 рубля — это на 1,1 рубля выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 97,1 копейки до 79,77 рубля.

Нефть продолжает дешеветь на фоне опасений по поводу мировой экономики и спроса на топливо из-за пандемии коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 1,3% и составила $28,36 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 2,2% до $26,74 за баррель.